BTS in Umfrage von KBS World Radio sechstes Jahr in Folge beliebtester K-Pop-Star

Photo : YONHAP News

BTS sind das sechste Jahr in Folge von Menschen auf der Welt zum beliebtesten K-Pop-Star gewählt worden.KBS World Radio teilte mit, dass BTS in einer Umfrage bei 1,22 Millionen Menschen in der Welt mit 24,98 Prozent der Stimmen zum Künstler des Jahres gewählt worden seien.Damit stand die siebenköpfige Band in der jährlichen Umfrage, die KBS World Radio seit 2016 durchgeführt hat, das sechste Jahr in Folge an der Spitze.Zur Mädchengruppe des Jahres wurde Twice mit 36,82 Prozent Zustimmung gekürt.IU siegte mit 37,18 Prozent in der Kategorie Solosängerin oder -sänger des Jahres.Die Umfrage fand vom 22. November bis 6. Dezember über den Internetauftritt und die mobile Applikation von KBS World Radio statt. 1,225 Millionen Menschen in 208 Ländern nahmen daran teil.