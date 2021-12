33 Billionen Won fließen kommendes Jahr in Koreanischen New Deal

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird im kommenden Jahr 33 Billionen Won für den Koreanischen New Deal und elf Billionen Won für Klimaneutralität ausgeben.Das wurde am Montag auf einer Pressekonferenz zum politischen Kurs im Jahr 2022 bekannt gegeben.Letztes Jahr flossen bereits 32 Billionen Won in das New Deal-Projekt, bis 2025 sollen es insgesamt 160 Billionen Won oder 134 Milliarden Dollar sein.Der Schwerpunkt bei der Ausführung des Plans liege im kommenden Jahr auf dem Internet der Dinge, Sensoren an wichtigen Eisenbahnstrecken, einem intelligenten Wasserwerke-Netzwerk und der Schaffung von Frühwarnsystemen für Naturkatastrophen.Die Investitionen in die sogenannten "Big Three"-Bereiche Zukunftsautos, Systemhalbleiter und Biohealth sollen um 43 Prozent auf 6,3 Billionen Won steigen.Auch in den Bereichen Daten, Netzwerke und Künstliche Intelligenz sollen rund 66 Billionen Won investiert werden.Um bis 2050 klimaneutral zu werden, werde im kommenden Jahr mit Investitionen in Höhe von 11,4 Billionen Won begonnen.