Laut Umfrageergebnis Kopf-an-Kopf-Rennen um Präsidentenamt

Photo : YONHAP News

In Südkorea kommt es offenbar zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen ums Präsidentenamt.In einer Umfrage des Senders KBS liegen Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas und Yoon Suk Yeol von der größten Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) eng beieinander.KBS hatte von Freitag bis Sonntag 1.000 Erwachsene gefragt, welchen Kandidaten sie wählen würden, wäre die Präsidentenwahl am nächsten Tag.Lee kam auf 33,7 Prozent der Stimmen, Yoon auf 34,2 Prozent. Sim Sang-jeung von der Gerechtigkeitspartei und Ahn Cheol-soo von der Partei des Volkes würden jeweils 4,8 Prozent der Befragten wählen.Rund 80 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie bei der Präsidentenwahl am 9. März in jedem Fall ihre Stimme abgeben wollten.Fast 57 Prozent der Befragten sagten, dass der Vorwurf des illegalen Glücksspiels gegen Lees Sohn ihre Wahlentscheidung beeinflussen würde. Über 66 Prozent gaben an, dass die Schummelei im Lebenslauf von Yoons Ehefrau Einfluss auf ihre Wahlentscheidung habe.Die amtierende Regierung von Moon Jae-in erhielt in der Umfrage 44,7 Prozent Unterstützung.Die Umfrage führte Hankook Research im Auftrag von KBS durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Die Fragen und Antwortergebnisse (auf Koreanisch) können im Internetauftritt von KBS heruntergeladen werden: (https://news.kbs.co.kr/datafile/2021/12/20/308131639986181204.pdf)