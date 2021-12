Verteidigungsminister Südkoreas und Thailands diskutieren über Verteidigungskooperation

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Thailands haben über die Kooperation im Verteidigungsbereich und der Rüstungsindustrie diskutiert.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte am Dienstag mit, dass Verteidigungsminister Suh Wook am Montag in Bangkok mit dem thailändischen Ministerpräsidenten und Verteidigungsminister Prayut Chan-o-cha Gespräche geführt habe. Suh sei am Montag für einen dreitägigen Besuch in Thailand eingetroffen.Prayut drückte dem Ressort zufolge die Hoffnung aus, dass die Kooperation zwischen beiden Ländern im Verteidigungsbereich durch den Austausch bei der militärischen Ausbildung, gemeinsame Übungen und die Belebung regelmäßiger Besprechungen zwischen den Teilstreitkräften ausgeweitet würde. Auch habe er sich auf einen Kooperationsausbau in der Rüstungsindustrie gefreut.Suh äußerte diesbezüglich die Erwartung, dass Südkorea zu Thailands Projekten für die Modernisierung der Streitkräfte beitragen könne. Er verwies dabei auf ein Projekt zur Verbesserung der Leistung des koreanischen Trainingsflugzeugs vom Typ T-50, ein zweites Fregattenprojekt sowie eine GPS-gelenkte Bombe nach koreanischem Modell.Nach weiteren Angaben des Ministeriums traf Suh auch thailändische Veteranen des Koreakriegs und bedankte sich bei ihnen.