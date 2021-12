Covid-19: Zahl der kritisch Erkrankten erreicht 1.022 – über 80 Prozent der Intensivbetten belegt

Photo : YONHAP News

Die Intensivbetten-Belegung in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge über 80 Prozent gelegen, während die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten seit Tagen bei etwa 1.000 liegt.Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass mit Stand 17 Uhr am Montag landesweit 80,7 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten belegt seien. Lediglich 258 Betten sind noch frei.In der von einem starken Infektionsgeschehen betroffenen Hauptstadtregion sind 87,7 Prozent der Intensivbetten belegt. Seoul verzeichnet mit 88,7 Prozent den höchsten Wert. In Incheon liegt die Quote bei 88,2 Prozent, in der Provinz Gyeonggi bei 86,6 Prozent.Auch in einigen Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion fehlt es an Intensivbetten. In der Provinz Nord-Gyeongsang ist kein einziges Bett mehr frei. In Daejeon, Sejong und Nord-Chungcheong gibt es jeweils nur noch ein freies Bett.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 5.202 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt.Die Zahl der Omikron-Fälle kletterte um 49 auf 227. Die Zahl der kritisch Erkrankten liegt bei 1.022.Innerhalb von 24 Stunden starben 52 weitere Corona-Infizierte. Die Letalitätsrate beträgt 0,84 Prozent.31.537 Infizierte halten sich zu Hause auf. 591 Patienten warten seit mindestens einem Tag auf ein Krankenhausbett.