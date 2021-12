Kim Jong-un dieses Jahr im Internet am dritthäufigsten gesuchter Politiker

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist dieses Jahr der im Internet am dritthäufigsten gesuchte Politiker in der Welt gewesen.Statista, ein deutsches Statistik-Portal, gab bekannt, dass die Zahl der Suchanfragen zu Kim im laufenden Jahr durchschnittlich bei 1,9 Millionen im Monat gelegen habe.Der am häufigsten gesuchte Politiker ist US-Präsident Joe Biden, gefolgt vom britischen Premierminister Boris Johnson.Auf Platz vier hinter Kim landete die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. An fünfter Stelle liegt der indische Premierminister Narendra Modi, an sechster Stelle der französische Präsident Emmanuel Macron.Laut einer Analyse von Google Trends war im Zusammenhang mit Kim „Gewichtsabnahme“ der am häufigsten eingegebene Begriff.Kim wirkte bei einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei im Juni deutlich schlanker als früher und erregte damit weltweit Aufmerksamkeit.Der südkoreanische Geheimdienst NIS ging bei einer parlamentarischen Sitzung im Oktober davon aus, dass Kim früher etwa 140 Kilogramm gewogen und nun rund 20 Kilo abgenommen habe. Er scheine kein gesundheitliches Problem zu haben, hieß es damals.