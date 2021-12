Fast 170.000 Beschäftigte letztes Jahr in Elternzeit – Anteil der Väter übertrifft 20 Prozent

Photo : Getty Images Bank

In Südkorea haben letztes Jahr fast 170.000 Mütter und Väter Elternzeit genommen, wobei der Anteil der Väter erstmals 20 Prozent übertraf.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag traten nach vorläufigen Schätzungen 169.345 Beschäftigte im vergangenen Jahr ihre Elternzeit an, um Kinder im Alter von bis zu acht Jahren oder bis zur zweiten Grundschulklasse zu betreuen.Die entsprechende Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent. Verglichen mit 2010 war sie 2,3-mal höher.Von ihnen waren 38.511 Väter. Ihr Anteil erreichte 22,7 Prozent und überschritt damit erstmals seit der Einführung der entsprechenden Statistiken die 20-Prozent-Schwelle.130.834 waren Mütter, ihr Anteil lag bei 77,3 Prozent.Die Zahl der Väter in Elternzeit war verglichen mit 2010 19,6-mal höher, die der Mütter 1,8-mal.