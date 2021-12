Erste Wirksamkeitsprüfung für einheimischen Covid-19-Impfstoff

Photo : YONHAP News

Die Seuchenkontrollbehörde KDCA prüft die Wirksamkeit eines in Südkorea in Entwicklung befindlichen Covid-19-Impfstoffs.Das Nationale Gesundheitsinstitut der Behörde teilte am Dienstag mit, dass es diese Woche eine Bewertung des Wirksamkeit eines von acht Impfstoffen beginnen werde, zu denen klinische Studien in Südkorea stattfänden.Geprüft werde der synthetische Antigen-Impfstoff von SK Bioscience, der sich in der Studienphase III befinde. Dabei würden neutralisierende Antikörper aus Probandenproben analysiert, hieß es.SK Bioscience will noch im ersten Halbjahr nächsten Jahres eine Zulassung des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit einholen.Kwon Jun-wook, Leiter des Instituts, sagte, dass die letzte Phase und der wichtigste Prozess für die Kommerzialisierung des ersten einheimischen Covid-19-Impfstoffs eingesetzt hätten.