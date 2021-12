Weiterer Beschuldigter im Skandal um Immobilienentwicklungsprojekt gestorben

Photo : YONHAP News

Im Skandal um den öffentlichen Immobilienentwickler Seongnam Development Corporation ist ein weiterer Beschuldigter gestorben.Der Abteilungsleiter Kim Moon-ki sei am Dienstagabend in einem Büro des Unternehmens in Bundang, Seongnam tot aufgefunden worden.Die Polizei geht von einem Suizid aus. Nach einem Abschiedsbrief werde noch gesucht.Kim war auf Arbeitsebene bis Anfang dieses Jahres für ein Entwicklungsprojekt in Daejang-dong zuständig. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn als Projektverantwortlichen mehrmals vorgeladen.Auch gab es den Verdacht, dass er dem früheren kommissarischen Behördenchef Yoo Dong-gyu dabei geholfen habe, eine wichtige Passage aus einem Vertrag zu streichen. Aufgrund dessen sollen Investoren besonders hohe Profite eingestrichen haben.Anfang des Monats war bereits der Beamte Yoo Han-gi tot aufgefunden worden, nachdem er vermutlich Suizid begangen hatte. Gegen ihn war kurz zuvor ein Haftbefehl ergangen, weil er Bestechungsgeld von Schlüsselinvestoren des Daejang-dong-Projekts angenommen haben soll.