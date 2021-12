Hwang Sun-woo wird bei Kurzbahn-WM Sechster über 100 Meter Freistil

Photo : YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat bei der Kurzbahnweltmeisterschaft einen weiteren Landesrekord erneuert.Im Finale über 100 Meter Freistil am Dienstag in Abu Dhabi schlug Hwang nach 46,34 Sekunden an und wurde Sechster.Damit beendete der 18-Jährige sein letztes Turnier als Oberschüler und seine erste Weltmeisterschaft.Südkoreas Schwimm-Hoffnung hatte über 200 Meter Freistil seine erste Goldmedaille bei einem internationalen Majorturnier und die erste Goldmedaille für Südkorea bei der Kurzbahn-WM seit Park Tae-hwan im Jahr 2016 gewonnen. Er erneuerte zudem vier nationale Rekorde, und zwar über 100 Meter Lagen, 50 Meter Freistil, mit der 200-Meter-Staffel und über 100 Meter Freistil.