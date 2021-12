Justizministerium schließt Beratung über Nutznießer von Sonderbegnadigungen ab

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium hat seine Beratungen über die Nutznießer von Sonderbegnadigungen zum Jahreswechsel abgeschlossen.Der zuständige Prüfungsausschuss hatte in einer zweitägigen Sitzung über eine Liste der Nutznießer beraten.Wie verlautete, gelte es als sehr wahrscheinlich, dass die ehemaligen Präsidenten Park Geun-hye und Lee Myung-bak nicht auf der Liste stünden.Ein Ministerialer wollte jedoch keine Angaben dazu machen, wie viele Verurteilte begnadigt würden und auch keine konkreten Namen nennen.Die endgültige Liste der Nutznießer soll nach einem Kabinettsbeschluss am 28. Dezember veröffentlicht werden.Justizminister Park Bum-kye sagte unterdessen zu einer eventuellen Aussetzung des Strafvollzugs für Ex-Präsidentin Park, dass dies noch nicht überprüft worden sei.Park befindet sich zurzeit zur Behandlung in einem zivilen Krankenhaus.