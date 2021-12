Regierung will 10.000 zusätzliche Betten für Covid-19-Patienten einrichten

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird die Zahl der Betten für Covid-19-Patienten deutlich erhöht.Ministerpräsident Kim Boo-kyum kündigte am Mittwoch an, dass bis kommenden Monat landesweit 25.000 Betten für Covid-19-Patienten vorhanden sein sollen, die mittelschwer bis schwer erkrankt sind.Mit rund 10.000 zusätzlichen Betten wolle das Land auf steigende Patientenzahlen wegen der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante vorbereitet sein, sagte der Premier in einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale.Ziel der Aufstockungen sei es, bis zu 10.000 Covid-19-Patienten am Tag behandeln zu können.Die Zahl der mittelschwer bis schwer erkrankten Patienten liege aktuell bei schätzungsweise 15.000. Bis Mitte Januar werde mit weiteren 10.000 Patienten gerechnet. Einige öffentliche Krankenhäuser wie das National Medical Center und Seoul Medical Center würden sich daher ausschließlich Corona-Patienten widmen.Auch in den Kliniken der Nationaluniversitäten würden zusätzliche Kapazitäten für die Versorgung von kritisch kranken Patienten geschaffen, darunter in der Klinik der Seoul National University, erläuterte der Premier.