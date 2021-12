Shorttrack-Star Shim Suk-hee vom Nationalteam suspendiert

Photo : YONHAP News

Shorttrackerin Shim Suk-hee ist wegen diffamierenden Bemerkungen über Trainer und Teamkollegen für zwei Monate von der Nationalmannschaft suspendiert worden.Die entsprechende Disziplinarmaßnahme gegen die zweifache Olympiasiegerin gab der zuständige Ausschuss der Koreanischen Eislauf-Union am Dienstag bekannt.Die 24-Jährige könnte damit die Olympischen Winterspiele in Peking verpassen, die am 4. Februar eröffnet werden.Es wird erwartet, dass Shim beim Koreanischen Sport- und Olympischen Komitee neue Beratungen oder beim Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die Sperre beantragen wird, um in Peking doch noch starten zu können.