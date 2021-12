Innerkoreanisches Kindersterblichkeit in Nordkorea in den letzten 30 Jahren gesunken

Die Sterblichkeit bei den unter Fünfjährigen in Nordkorea ist in den letzten drei Jahrzehnten im Jahresdurchschnitt um 3,2 Prozent gesunken.



Das geht aus einem Bericht zur Kindersterblichkeit 2021 hervor, den die Vereinten Nationen, das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Weltbank gemeinsam präsentierten.



Laut dem Bericht betrug die Kindersterblichkeit in Nordkorea im vergangenen Jahr 17 pro 1.000 Lebendgeburten.



Das entspreche verglichen mit dem Niveau im Jahr 1990 einem Rückgang von 3,2 Prozent im Jahresdurchschnitt. Damals seien es 43 pro 1.000 Lebendgeburten gewesen, hieß es.



Der Wert in Nordkorea liegt unterhalb der Hälfte des Weltdurchschnitts von 37 pro 1.000 Lebendgeburten.