Peking: China und Russland bestätigen Übereinstimmung in Fragen der koreanischen Halbinsel

Photo : YONHAP News

Hochrangige Vertreter Chinas und Russlands haben in einem Telefongespräch festgestellt, dass ihre Positionen und Auffassungen in Fragen der koreanischen Halbinsel übereinstimmen.Das teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit.Nach Angaben im Internetauftritt des Ressorts führte Liu Xiaoming, Chinas Sonderbeauftragter für die Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, am Dienstag ein Telefongespräch mit dem russischen stellvertretenden Außenminister Igor Morgulow. Beide hätten sich über die Lage auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht.Beide Länder hofften, bei der Aufrechterhaltung einer engen Kommunikation und Koordinierung eine konstruktive Rolle zu spielen, gemeinsam Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel aufrechtzuerhalten und eine politische Lösung für die Fragen der Halbinsel zu unterstützen, hieß es weiter.