Covid-19: Zahl der kritisch Erkrankten erreicht neuen Höchststand von 1.063

Photo : YONHAP News

Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten in Südkorea ist auf einen neuen Höchststand gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch stieg die Zahl mit Stand 0 Uhr um 41 innerhalb von 24 Stunden auf 1.063. Das entspreche dem bisher höchsten Stand.Bei der Zahl wurde seit Montag den dritten Tag in Folge ein Anstieg verzeichnet. Am Montag waren es 997.78 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden binnen 24 Stunden gemeldet. Die Letalitätsrate beträgt 0,84 Prozent.1.059 von landesweit 1.337 Intensivbetten für Corona-Patienten sind belegt, das entspricht einer Quote von 79 Prozent.Unterdessen wurden 7.456 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, davon 7.365 lokal übertragene und 91 eingeschleppte Fälle. Die Zahl ist um 394 niedriger als eine Woche zuvor, als mit 7.850 der bislang höchste Tageswert im Land verbucht worden war.Die Zahl der Omikron-Fälle stieg auf 234. Vier weitere eingeschleppte und drei weitere lokal übertragene Fälle wurden nachgewiesen.Bisher erhielten 25,5 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung.