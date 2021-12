Außenminister Chung nimmt an virtuellem Ministertreffen zu Omikron teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat am Mittwoch an einem virtuellen Außenministertreffen zur Omikron-Variante unter Vorsitz von US-Außenminister Antony Blinken teilgenommen.Das Videotreffen veranstalteten die USA, um Informationen über die sich weltweit rapide ausbreitende Omikron-Variante auszutauschen und Gegenmaßnahmen zu diskutieren. Die Außenminister aus etwa zehn Ländern sowie Vertreter der Afrikanischen Union und der Europäischen Union nahmen daran teil.Chung erläuterte den Stand der Omikron-Verbreitung in Südkorea und den Kurs der Regierung, wie dagegen vorgegangen wird.Die Teilnehmer diskutierten über mögliche Auswirkungen der Omikron-Ausbreitung auf die Wirtschaft und Gesellschaft weltweit. Sie vereinbarten, für eine wirksame Reaktion eng zu kooperieren.