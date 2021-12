Regierung erwägt steuerliche Entlastung für Eigentümer einer Wohnung

Photo : KBS News

Die Regierung erwägt Erleichterungen bei der Immobilienbesitzsteuer für die Eigentümer lediglich einer Wohnung.Entsprechendes teilte der für Wirtschaft zuständige Vizeministerpräsident und Finanzminister Hong Nam-ki heute bei einer Ministersitzung über den Immobilienmarkt mit.Hong sagte, dass ergänzende Maßnahmen überprüft würden, um die Steuerlast der Geringverdiener und Menschen aus der Mittelschicht zum Teil zu erleichtern, die nur eine Wohnung hätten.Angesichts der Forderung des Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei Lee Jae-myung, eine höhere Besteuerung von Erträgen aus Immobilienverkäufen für Eigentümer mehrerer Wohnungen zu verschieben, machte der Minister deutlich, dass die Regierung keine Änderung des Plans beabsichtige. Dabei wies er auf die Stabilisierung des Markts und die Fairness hin.In Bezug auf die aktuelle Lage am Immobilienmarkt ging Hong von einem Wechsel zu einem nach unten zeigenden stabilen Trend aus. Zwar sei die Zahl der Transaktionen geschrumpft, in wichtigen Gebieten gebe es jedoch immer mehr Fälle eines Preisrückgangs.Hong kündigte an, das Tempo beim Angebot von Wohnungen zu steigern, damit sich der nach unten zeigende aber insgesamt stabile Trend bis nächstes Jahr etablieren wird.Hierfür will die Regierung die Zahl der neuen Wohnungen, die im kommenden Jahr ausgeschrieben werden, um 6.000 auf 68.000 und die Zahl der neuen Mietwohnungen auf 44.000 erhöhen.Auch wurden Maßnahmen präsentiert, damit illegale Handlungen von Nichtansässigen wie Ausländern am Immobilienmarkt verhindert werden. Demnach sollen Ausländer ihren Aufenthaltsstatus und die -dauer angeben, wenn sie sich als Wohnungsvermieter registrieren lassen. Inhabern bestimmter Visa, mit denen die Tätigung des Vermietungsgeschäfts unmöglich ist, wird untersagt sein, sich hierfür registrieren zu lassen.Außerdem will die Regierung eine Studie in Auftrag geben, damit Statistiken zur Erfassung des Immobilieneigentums von Ausländern eingeführt werden.