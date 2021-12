Amtshilfeabkommen im Zollbereich zwischen Südkorea und Spanien tritt übermorgen in Kraft

Photo : YONHAP News

Ein Abkommen über die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich zwischen Südkorea und Spanien tritt am Freitag in Kraft.Das gab der südkoreanische Zolldienst am Mittwoch bekannt.Das Abkommen sieht die Verstärkung der Kooperation zwischen beiden Ländern für die Lieferketten im globalen Handel und eine schärfere Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen über die Zölle vor. Auch ist darin vereinbart, Informationen über den illegalen Handel mit Waffen und psychoaktiven Substanzen auszutauschen.Damit stieg die Zahl der Länder, mit denen Südkorea ein Amtshilfeabkommen im Zollbereich abschloss, auf 25.