Seoul fordert Washington zu Verhandlungen über Gesetzesrevision wegen Stahlzöllen auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die USA erneut aufgefordert, über eine Revision der Section 232 ihres Handelsgesetzes Trade Expansion Act zu verhandeln.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie betonte Minister Moon Sung-wook in einem Telefongespräch mit US-Handelsministerin Gina Raimondo am Mittwoch, dass die USA Verhandlungen mit Südkorea über die Section 232 bezüglich der Stahlprodukte baldigst aufnehmen sollten.Die USA hatten auf der Grundlage der Section 232 eine Kontingentierung für Stahlimporte für die Zollauferlegung oder mengenmäßige Beschränkungen eingeführt. In letzter Zeit unterbreiteten die USA der Europäischen Union und Japan günstigere Angebote bei Importzöllen für Stahlprodukte als Südkorea.Daraufhin forderte die südkoreanische Regierung die US-Regierung wiederholt auf, eine Erweiterung des Kontingentes für koreanische Stahlprodukte und eine flexiblere Anwendung zu erwägen.