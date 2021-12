USA verbieten wegen Menschenhandel erneut Hilfe für Nordkorea bis auf humanitäre Hilfe

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat angeordnet, für das Fiskaljahr 2022 finanzielle Hilfen für Nordkorea außer solchen zu humantären Zwecken zu verbieten.Dem Weißen Haus zufolge erteilte Biden am Dienstag (Ortszeit) Außenminister Antony Blinken eine entsprechende Anweisung. Weder Hilfe für andere Zwecke als humanitäre noch im Nicht-Handelsbereich dürfe Nordkorea angeboten werden.Auch wurde befohlen, keine Unterstützung für Beamte oder Beschäftigte der nordkoreanischen Regierung in Bezug auf die Teilnahme an Bildungs- und Kulturaustauschprogrammen zu erlauben.Die USA verbieten finanzielle Hilfen in zweierlei Hinsicht auch für Kuba, Russland, Nicaragua, Syrien und Eritrea.Damit hat ein US-Präsident das 19. Jahr in Folge beschlossen, aufgrund mangelnder Bemühungen um die Verhinderung des Menschenhandels Hilfe für Nordkorea zu verbieten.