UN-Kommando untersucht mögliche Regelverstöße während DMZ-Besuch von Präsidentschaftskandidat Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando (UNC) ermittelt zu einem möglichen Regelverstoß während des Besuchs von Präsidentschaftskandidat Yoon Suk Yeol in der DMZ.Es gebe Untersuchungen, weil während eines Besuchs an der Grenze am 20. Dezember am Beobachtungsposten 241 nicht genehmigte Aktivitäten stattgefunden haben könnten, hieß es in einer Pressemitteilung des UNC am Mittwoch.Es seien Regeln missachtet worden, weil die Besucher Militäruniformen getragen hätten und ohne Genehmigung des UNC in die DMZ gekommen seien. Zudem habe die Gruppe Gebiete außerhalb der 17 offiziellen Bereiche für Zivilisten betreten.Das UNC nannte den Namen des Kandidaten der führenden Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) zwar nicht, bezog sich aber auf seinen Besuch.Yoon hatte am Montag den Beobachtungsposten der 3. Infanteriedivision besucht und die dortigen Soldaten ermutigt.Dem UNC gehe es im Rahmen der Ermittlungen darum, die grundlegende Ursache für den Vorfall zu ermitteln und Verstößen gegen das Waffenstillstandsabkommen vorzubeugen. Auch solle verhindert werden, dass Zivilisten unnötig großer Gefahr ausgesetzt würden.Nach Abschluss der Ermittlungen würden die angemessenen Maßnahmen gemäß Waffenstillstandsabkommen und Einigungen mit der südkoreanischen Regierung getroffen, hieß es in der Erklärung weiter.