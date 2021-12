Budget für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit steigt kommendes Jahr um 15 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Budget für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit steigt um 15 Prozent.Insgesamt zwei Billionen Won oder 1,7 Milliarden Dollar würden kommendes Jahr für solche Leistungen ausgegeben, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.Mit dem Budget würden 44 Organisationen 1.550 Projekte durchführen.25,7 Prozent der Gelder seien für Projekte in asiatischen Ländern vorgesehen. Dahinter folgten Afrika mit 14,2 Prozent und Südamerika mit 5,8 Prozent.Der Betrag war in einer virtuellen Sitzung von 14 zuständigen Ministerien, der Behörde für internationale Zusammenarbeit und privaten Experten festgelegt worden.