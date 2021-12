BTS als erste ausländische Gruppe an der Spitze von Japans Album-Jahrescharts

Photo : YONHAP News

BTS sind als erste ausländische Gruppe an die Spitze der japanischen Album-Jahrescharts von Oricon gelangt.Oricon gab am Mittwoch bekannt, dass sich das Album „BTS, the Best“ 993.000 Mal verkauft habe, mehr als jedes andere Album in Japan in diesem Jahr.Zuvor war das noch nie einer ausländischen Band gelungen. Es ist das erste Mal seit 37 Jahren, dass ein ausländischer Interpret die Hitliste anführt. Zuletzt hatte Michael Jackson mit „Thriller“ im Jahr 1984 den Spitzenplatz erreicht.„BTS, the Best“ verkaufte sich in der ersten Woche der Veröffentlichung 782.000 Mal, was ein Rekordhoch für einen männlichen ausländischen Interpreten ist. Das Album ist eine Zusammenstellung der Singles und Albumstücke der Band, die in den vier Jahren seit 2017 in Japan veröffentlicht wurden.