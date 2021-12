KERI rechnet für kommendes Jahr mit 2,9 Prozent Wirtschaftswachstum für Südkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft wird laut einer privaten Denkfabrik dieses Jahr um 3,9 Prozent und nächstes Jahr um 2,9 Prozent wachsen.Entsprechende Prognosen stellte das Koreanische Wirtschaftsforschungsinstitut (KERI) unter dem Dach des Großunternehmerverbandes FKI in einem Bericht über den Wirtschaftstrend und -ausblick im Schlussquartal 2021 am Mittwoch.Das Institut habe trotz des Exportaufschwungs 3,9 Prozent Wachstum für dieses Jahr prognostiziert, weil die vierte Corona-Welle lange anhalte und die Erholung der Binnennachfrage sich im Laufe der zweiten Jahreshälfte abgeschwächt habe, hieß es.Für das kommende Jahr hieß es, dass ein Basiseffekt allmählich verschwinden und sich der Wachstumstrend im südkoreanischen Exportgeschäft aufgrund der Konjunkturverlangsamung in China abschwächen werde. Demnach werde das Wachstum wieder in den Zwei-Prozent-Bereich zurückfallen.