Südkorea stellt für Verkehrsprojekt für Voltasee 150 Millionen Dollar bereit

Photo : YONHAP News

Südkorea wird für den Aufbau einer Verkehrsinfrastruktur für den Voltasee, den weltgrößten künstlichen See, 150 Millionen Dollar zur Verfügung stellen.Das Finanzministerium teilte am Mittwoch mit, eine entsprechende Kreditvergabe aus dem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) für die Unterstützung des Projekts zur Verbesserung des Verkehrssystems des Voltasees in Ghana genehmigt zu haben.Es handelt sich um ein komplexes Infrastrukturprojekt für den Wasserverkehr, in dessen Rahmen an dem Stausee in dem westafrikanischen Land Liegeplätze für Schiffe, eine Reparaturwerft und ein Fahrkontrollsystem eingerichtet und Fähren gebaut werden.Die Regierung teilte die Erwartung mit, dass acht Millionen Anrainer des Voltasees in Ghana vom Ausbau des Wasserverkehrsnetzes profitieren würden.