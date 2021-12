SK hynix erhält Chinas Zustimmung für Kauf von Intels NAND-Geschäft

Photo : YONHAP News

SK hynix hat Chinas Zustimmung für den Kauf des NAND-Geschäfts des US-Halbleiterherstellers Intel eingeholt.Das teilte der südkoreanische Halbleiterhersteller am Mittwoch mit. Demnach habe Chinas Marktaufsichtsbehörde SAMR den Kauf des SSD-, NAND- sowie Wafer-Geschäfts genehmigt.Jedoch ist die Genehmigung an Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel darf SK hynix Highspeed SSD-Speichererweiterungen und SATA-SSD nicht zu unvernüftigen Preisen verkaufen.Nach Chinas Entscheidung hat SK hynix die von insgesamt acht Wettbewerbsbehörden erforderliche Zustimmung eingeholt.Das Unternehmen will nun die Übernahme für neun Milliarden Dollar bis 2025 abschließen.