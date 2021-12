Bloomberg: Hackerarmee dient Aufrechterhaltung der Macht von Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Armee von Hackern dient laut einem Medienbericht als Mittel für die Aufrechterhaltung des Regimes von Kim Jong-un.Die Hackerarmee besorge nicht nur Geld für das Atomwaffenprogramm des Regimes, sondern unterstütze auch die Wirtschaft des Landes, schrieb das US-Magazin „Bloomberg Businessweek“.Der US-Behörde Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) zufolge würden alle Banken in der Welt Ziele nordkoreanischer Cyberattacken.Nordkorea begehe verschiedenartige Cyberverbrechen, meldete das Magazin. Es stehle Militärgeheimnisse von Großmächten, entnehme mittels Ransomware Finanzmittel, nehme Kryptogelder weg oder versuche mit Kryptowährung Einnahmen aus kriminellen Geschäften reinzuwaschen.Auch hieß es, dass Nordkorea sogar versucht habe, an Daten über den Corona-Impfstoff des Pharmaunternehmens Pfizer zu gelangen.Das Kim-Regime habe bereits Erträge in Höhe von schätzungsweise 2,3 Milliarden Dollar mit Cyberkriminalität erzielt, hieß es weiter. Dabei wurde das Ergebnis einer Untersuchung des UN-Sicherheitsrats wiedergegeben.