Covid-19: Zahl der kritisch Erkrankten erreicht mit 1.083 neuen Rekordstand

Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten in Südkorea ist wieder auf einen neuen Höchststand gestiegen.Auch die Zahl der Todesfälle an einem Tag erreichte den bisher höchsten Stand. Zudem wurde erstmals eine dreistellige Todeszahl gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag gibt es mit Stand 0 Uhr 1.083 kritisch Erkrankte. Die Zahl ist innerhalb von 24 Stunden um 20 gestiegen.Im Laufe des Mittwochs wurden 109 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nachgewiesen, damit erstmals über 100 Fälle an einem Tag. Die Gesamtzahl der Todesfälle kletterte damit auf 5.015. Die Letalitätsrate liegt bei 0,85 Prozent.Von den neuen Corona-Toten waren 59 Menschen oder 54,13 Prozent 80 Jahre oder älter. 18 waren in ihren Siebzigern, 26 in ihren Sechzigern. Vier Tote waren in ihren Fünfzigern und die restlichen zwei in ihren Vierzigern.Unterdessen wurden bis Mitternacht 6.919 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Land bestätigt.Die Zahl der Omikron-Fälle nahm um zwölf auf 246 zu.Bislang erhielten 26,7 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung. Bei den über 18-Jährigen beläuft sich die Quote auf 31,1 Prozent, bei den über 60-Jährigen auf 64,9 Prozent.