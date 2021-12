Verstorbener Alpinist Kim Hong-bin zum Sporthelden Koreas gekürt

Photo : YONHAP News

Der verstorbene Alpinist Kim Hong-bin ist in die Ruhmeshalle des südkoreanischen Sports aufgenommen worden.Das Koreanische Sport- und Olympische Komitee kürte Kim zum Sporthelden des Jahres 2021. Bei einer Zeremonie am Mittwoch in Seoul wurde eine Ehrentafel Kims Frau Bang Young-eun überreicht.Kim hatte als erster Mensch mit Behinderung in der Welt alle 14 Achttausender des Himalaya und des Karakorum sowie die höchsten Berge der sieben Kontinente erfolgreich bestiegen.Nachdem er am 18. Juli den Broad Peak im Karakorum-Gebirge erfolgreich bestiegen hatte, verunglückte er beim Abstieg.Am folgenden Tag fand ihn ein russisches Rettungsteam zwar. Die Rettung gelang jedoch nicht, da der Bergsteiger erneut stürzte.Die Suchaktion wurde später auf Wunsch von Kims Familie eingestellt. Kim habe vor dem Bergsteigen gebeten, im Falle eines Unglücks dafür zu sorgen, dass es zu keinem sekundären Unfall in Folge der Suchaktion kommen würde, hieß es.