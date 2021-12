Selbstständige demonstrieren gegen verschärfte Corona-Regeln

Photo : YONHAP News

Einige hundert Selbstständige haben sich am Mittwoch zu einer Kundgebung in der Stadtmitte Seouls versammelt, um gegen die verschärften Corona-Regeln zu protestieren.Aufgrund des starken Infektionsgeschehens gelten in Südkorea seit Samstag striktere Maßnahmen zur sozialen Distanzierung.Die Selbstständigen klagten darüber, dass infolge der wieder eingeführten Einschränkungen der Öffnungszeiten ihre Umsätze nach einer kurzfristigen Erholung wieder deutlich geschrumpft seien. Sie forderten, zumindest für vollständig Geimpfte die Beschränkungen aufzuheben.Auch wurde gefordert, die Maßnahme rückgängig zu machen, dass bei einem Verstoß gegen das Impfpass-System der betroffene Geschäftsinhaber mit einem Zwangsgeld von bis zu drei Millionen Won (2.530 Dollar) belegt wird.Sie verlangten darüber hinaus, die Durchführungsverordnung zum Gesetz zum Schadensausgleich zu revidieren, damit die Regierung sie nicht nur für Verluste infolge der eingeschränkten Öffnungszeiten, sondern auch für solche wegen der generellen Einschränkungen für bestimmte Einrichtungen abfinden würde.Politiker wurden aufgefordert, einen 100 Billionen Won (84 Milliarden Dollar) schweren Nachtragshaushalt aufzustellen, damit die Zuschüsse für Kleinunternehmer drastisch erhöht werden.Die Teilnehmer betonten, die Verantwortung für die deutliche Zunahme der Zahl der kritisch Kranken und die verschärfte Knappheit an Krankenhausbetten nach dem Beginn der Rückkehr zur Normalität liege nicht bei ihnen.An der Kundgebung vor dem Gwanghwamun-Platz nahmen 299 Selbstständige teil, die sich gemäß den Corona-Regeln vorab angemeldet hatten.