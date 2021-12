Regierung will 3,17 Millionen Barrel aus Ölreserven freigeben

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, 3,17 Millionen Barrel aus ihren Ölreserven freizugeben.Den entsprechenden Plan gab die Regierung am Donnerstag bekannt. 3,17 Millionen Barrel entsprechen 3,3 Prozent der gesamten Ölreserven der südkoreanischen Regierung und liegen auf einem ähnlichen Niveau wie bei der Anzapfung der Reserven inmitten der Libyen-Krise 2011, die 3,46 Millionen Barrel erreichte.Die Regierungsreserven belaufen sich derzeit auf 97 Millionen Barrel, was gemäß den Kriterien der Internationalen Energieagentur (IEA) für etwa 106 Tage ausreicht. Mit dem Rest nach der Freigabe kann der Bedarf für 103 Tage gedeckt werden.Die Regierung hatte am 23. November beschlossen, sich an der gemeinsamen Freigabe von Ölreserven durch die USA und Bündnisländer zu beteiligen. Sie hatte sich seitdem mit inländischen Raffinerieunternehmen beraten und geplante Verkaufsmengen gemäß ihrem Plan zur Ölreservierung berücksichtigt. Auch mit den USA wurden Diskussionen geführt.Die Regierung erläuterte, die Bedeutung der Freigabe der Ölreserven liege darin, dass sich Südkorea und Länder wie die USA, Japan, Indien und China darin einig seien, dass angesichts des hochgeschnellten Ölpreises eine internationale Kooperation für die Preisstabilisierung erforderlich sei. Auch wurde dem solidarischen Vorgehen von großen Erdöl-Verbrauchern Bedeutung beigemessen.