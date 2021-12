Ministerium: Südkorea will zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit USA bei Lieferketten und Spitzentechnologien vorantreiben

Photo : YONHAP News

Südkorea will im kommenden Jahr in den Bereichen Lieferketten und Spitzentechnologien zukunftsorientierte Kooperationsprojekte mit den USA weiter vorantreiben und die Horizonte der Zusammenarbeit erweitern.Das Außenministerium teilte am Donnerstag mit, dass es Präsident Moon Jae-in über entsprechende Umsetzungspläne für wichtige Aufgaben im Jahr 2022 schriftlich berichtet habe.Demnach will das Ministerium in den Beziehungen zwischen Südkorea und den USA auf der Grundlage der gemeinsam geteilten Werte die Partnerschaft auf regionaler und globaler Ebene verstärken.Auch auf den Gebieten neuer Schlüsseltechnologien, darunter künstliche Intelligenz, Information und Kommunikation, Daten, Quantentechnologie und Weltraum, wolle man durch eine strategische Kooperation mit den USA Innovationen anführen, hieß es.Zu China wurde die Absicht mitgeteilt, anlässlich des Jahres des Kulturaustauschs zwischen Südkorea und China 2021-2022 eine totale Erholung des Kultur- und Personenaustauschs anzustreben.Hinsichtlich der Beziehungen zu Japan hielt das Ressort an dem Prinzip fest, einen zweigleisigen Ansatz zu verfolgen, dass nach einer Lösung für Fragen der Vergangenheit gesucht wird und getrennt davon die praktische Zusammenarbeit durchgeführt wird.