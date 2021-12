Sport Südkoreas Hockey-Herren gewinnen erstmals Asian Champions Trophy

Die südkoreanische Hockeynationalmannschaft der Herren hat ein asiatisches Turnier gewonnen.



Bei der sechsten Asian Champions Trophy in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka siegte das Team unter Trainer Shin Seok-kyo im Finale am Mittwoch über Japan.



Das südkoreanische Team traf kurz vor Ende des vierten Viertels zum 3:3-Ausgleich. Anschließend setzte sich Südkorea mit 4:2 in einem dramatischen Penaltyschießen durch.



Es ist das erste Mal, dass Südkorea bei diesem Turnier der führenden asiatischen Nationalteams siegen konnte.