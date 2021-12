Verstrahltes Kühlwasser soll ins Meer – Südkorea äußert gegenüber Japan erneut Bedenken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat erneut Bedenken vorgetragen, weil Japan verstrahltes Kühlwasser ins Meer ablassen will.Der Atomkraftwerksbetreiber Tepco soll laut japanischen Medienberichten am Dienstag eine Genehmigung für seine Pläne beantragt haben.Südkorea befürchtet jedoch, dass das Kühlwasser auch nach der Reinigung noch mit Tritium belastet sein könnte.Am Donnerstag bestellte der im Außenministerium für Klima- und Umweltfragen zuständige Abteilungsleiter Lee Tong-q den an der japanischen Botschaft in Seoul für Wirtschaftsfragen zuständigen Diplomaten Daisuke Namioka ein.Ihm gegenüber machte er noch einmal Seouls Bedenken deutlich und überreichte ein Schreiben mit Südkoreas offizieller Position in der Frage.Aus dem Außenministerium hieß es, dass die Diskussionen mit Japan über die Angelegenheit fortgesetzt würden. Auch mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) würde über das Thema gesprochen.