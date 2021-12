Südkoreas und Singapur weiten Sicherheitszusammenarbeit aus

Photo : KBS News

Südkorea und Singapur wollen ihre Sicherheitszusammenarbeit ausweiten.Verteidigungsminister Suh Wook habe sich am Donnerstag in Singapur mit seinem Amtskollegen Ng Eng Hen unter anderem auf eine engere Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung geeinigt, gab das Außenministerium in Seoul bekannt.Auch habe er mit Blick auf Südkoreas Neue Südpolitik und die Indopazifik-Politik der ASEAN eine Harmonie im Verteidigungsbereich betont. Zudem habe Minister Suh die Bemühungen um die Schaffung dauerhaften Friedens in Korea erläutert.Singapur ist ein Schlüsselpartner für Seouls Bemühungen um engere Beziehungen mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN.Der Minister hatte zuvor Guam und Thailand besucht. In Singapur blieb er drei Tage.