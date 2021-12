Präsident Moon wird möglicherweise Amtsvorgängerin Park begnadigen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird laut Informationen möglicherweise seine Amtsvorgängerin Park Geun-hye begnadigen.Wie verlautete, werde die Regierung bald die endgültige Liste der Personen vorlegen, die zum Jahreswechsel begnadigt werden.Auf der vom Justizministerium erstellten Liste soll auch Parks Name stehen. Die Liste wird nach der Berichterstattung gegenüber dem Präsidenten und einer Beratung im Kabinett endgültig festgelegt.Das Justizministerium war einer Begnadigung der ehemaligen Präsidentin gegenüber negativ eingestellt. Jedoch habe sich innerhalb der Regierung die Meinung geändert, weil sich Parks Gesundheitszustand zuletzt deutlich verschlechtert habe, meinen Beobachter. Das Präsidialamt äußerte sich noch nicht zu der Angelegenheit.Park war wegen Korruptionsvorwürfen am 31. März 2017 ins Gefängnis gekommen. Im Falle einer Begnadigung wäre sie nach etwa vier Jahren und neun Monaten wieder auf freiem Fuß.Park wurde in der Haft mehrmals wegen Schulter- und Rückenschmerzen behandelt. Ende November wurde sie in einem Krankenhaus in Seoul stationär aufgenommen. Zuletzt soll sie auch wegen Angstsymptomen behandelt worden sein.Wie verlautete, solle auch die ehemalige Ministerpräsidentin Han Myeong-sook zum Kreis der Begnadigten zählen. Han war wegen der Annahme illegaler Spenden in Höhe von 900 Millionen Won (758.000 Dollar) im August 2015 vom Obersten Gerichtshof zu zwei Jahren Haft und einem Strafgeld in Höhe von 883 Millionen Won (744.000 Dollar) verurteilt worden. Han hatte jedoch stets bestritten, Geld angenommen zu haben.