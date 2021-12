Südkorea will über 162.000 Dosen der Anti-Corona-Pille von Pfizer kaufen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will in großem Stil das oral eingenommene Covid-19-Medikament von Pfizer beschaffen.Es sei der Kauf von ausreichend Dosen geplant, um mindestens 162.000 Personen behandeln zu können.Das teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Vorabend mit.Die Anti-Corona-Pille des US-Unternehmens, Paxlovid, erhielt mittlerweile eine Notfallzulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA.In Südkorea soll über eine Notfallzulassung für die Anti-Corona-Pillen in der nächsten Woche entschieden werden.Die Seuchenkontrollbehörde will diese nicht nur für Hochrisikopatienten und stationär behandelte Patienten mit milden und mittelschweren Verläufen, sondern auch für Patienten empfehlen, die sich zu Hause auskurieren.