Wissenschaft Erster ziviler Erdbeobachtungssatellit Südkoreas wird im Juni gestartet

Der erste zivile Erdbeobachtungssatellit Südkoreas, Sejong-1, wird am 1. Juni nächsten Jahres ins All geschossen.



Das gab die Unternehmensgruppe Hancom Group, die den Satellitenstart plant, am Donnerstag bekannt.



Hierfür habe Hancom Inspace, ihre Tochterfirma im Luft- und Raumfahrtbereich, mit dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX einen Vertrag über den Start des Sejong-1 unterzeichnet.



Der Satellit wird vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus mit der Rakete Falcon 9 von SpaceX abgeschossen.



Der Sejong-1 wird dafür genutzt, einen Analysedienst für Erdbeobachtungsbilder anzubieten.



Die Hancom Group will beginnend mit dem Start des Sejong-1 insgesamt fünf solcher Satelliten ins All schicken.