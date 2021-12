Covid-19: Zahl der kritisch Erkrankten erreicht mit 1.084 Höchststand

Photo : YONHAP News

Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten in Südkorea hat erneut einen neuen Höchststand erreicht.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag befinden sich mit Stand 0 Uhr 1.084 Patienten im kritischen Zustand.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 56 auf 5.071.Bis Mitternacht wurden 6.233 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bestätigt.33.166 Corona-Patienten im Land halten sich zu Hause auf. 218 Infizierte in der Hauptstadtregion warten mit Stand 0 Uhr seit mindestens einem Tag auf ein Krankenhausbett.Mittlerweile sind 82,3 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft. 27,9 Prozent erhielten auch ihre dritte Impfung.