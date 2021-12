COVAX weist Nordkorea weitere 1,29 Millionen Covid-19-Impfdosen zu

Photo : YONHAP News

COVAX Facility, eine globale Plattform für die Impfstoffbeschaffung und -verteilung, hat Nordkorea weitere 1,29 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca zugewiesen.Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF teilte am Donnerstag mit, dass bisher insgesamt acht Millionen 115.600 Dosen der Corona-Impfstoffe Nordkorea zugeteilt worden seien.Das ist eine Million 288.800 mehr als die zuvor von COVAX bekannt gemachte Zahl von sechs Millionen 826.800.Die bisher zugewiesenen Impfdosen reichen für 4,06 Millionen Menschen, etwa 16 Prozent der Bevölkerung Nordkoreas.Jedoch seien noch keine Dosen tatsächlich ins Land geliefert worden, teilte UNICEF mit.Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hatte auf einer Pressekonferenz im November gesagt, dass in allen Staaten, mit Ausnahme von Nordkorea und Eritrea, Impfungen gegen das Coronavirus vorgenommen würden.