Präsident Moon begnadigt Amtsvorgängerin Park

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat auf einer außerplanmäßigen Kabinettssitzung am Freitag über Sonderbegnadigungen zum Jahreswechsel einschließlich einer Begnadigung und Rehabilitierung der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye beraten und diese beschlossen.Park wird zum 31. Dezember begnadigt und rehabilitiert.Präsident Moon Jae-in begründete die Entscheidung damit, dass man die Wunden des vergangenen Zeitalters überwinden und ins neue Zeitalter schreiten müsse. Jetzt sei es an der Zeit, für die Zukunft Kräfte zu bündeln, statt in der Vergangenheit vergraben zu bleiben.Die Integration der Bürger und eine demütige Inklusion seien vor allem dringend. Auch der Gesundheitszustand von Ex-Präsidentin Park, die fast fünf Jahre im Gefängnis gesessen habe, sei berücksichtigt worden, hieß es.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, sagte, man hoffe, dass die diesmalige Begnadigung über Meinungsunterschiede und ein Pro und Kontra hinaus eine Gelegenheit für Integration, Eintracht und die Eröffnung einer neuen Ära werde. Man bitte die Gegner der Begnadigung um Verständnis.Park Geun-hye war wegen Korruptionsvorwürfen im März 2017 ins Gefängnis gekommen. Als einer der Nutznießer der fünften Sonderbegnadigungen seit dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung wird sie nach etwa vier Jahren und neun Monaten wieder auf freien Fuß kommen.Park wurde in der Haft mehrmals wegen Schulter- und Rückenschmerzen behandelt. Ende November wurde sie in einem Krankenhaus in Seoul stationär aufgenommen.Auch Han Myeong-sook, ehemalige Ministerpräsidentin, wird rehabilitiert. Han war wegen der Annahme illegaler Spenden in Höhe von 900 Millionen Won (758.000 Dollar) im August 2015 vom Obersten Gerichtshof zu zwei Jahren Haft und einem Strafgeld in Höhe von 883 Millionen Won (744.000 Dollar) verurteilt worden.Ex-Präsident Lee Myung-bak zählt hingegen nicht zum Kreis der Begnadigten.