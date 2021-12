Präsidentschaftskandidaten reagieren gemischt auf Begnadigung von Ex-Präsidentin Park

Photo : YONHAP News

Die Präsidentschaftskandidaten politischer Parteien haben auf die Entscheidung von Präsident Moon Jae-in, seine Amtsvorgängerin Park Geun-hye zu begnadigen, unterschiedlich reagiert.Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas sagte in einer Stellungnahme, er verstehe die Qual von Präsident Moon für die Integration der Bürger und respektiere die schwierige Entscheidung.Zugleich betonte er, dass sich Ex-Präsidentin Park jetzt bei den Bürgern von Herzen entschuldigen müsse, die die Opfer des Machtskandals um sie seien. Er hoffe, dass sie nicht vergesse, dass das Gericht der Geschichte weiter geöffnet sei, auch wenn das Gericht in der Realität geschlossen werde.Yoon Suk Yeol von der führenden Oppositionspartei Macht des Volks sagte, er begrüße die Begnadigung, obwohl sie erst spät erfolge. Er wünschte zudem Park angesichts ihrer angeschlagenen Gesundheit eine schnelle Genesung.Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei drückte demgegenüber starkes Bedauern über Moons Entscheidung aus. Wenigstens der Präsident, der dank der Kerzenlicht-Demonstrationen gewählt worden sei, dürfe in der Angelgenheit keine Begnadigungsbefugnis ausüben.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks teilte die Meinung mit, dass die Begnadigung Parks ein Versuch sein könnte, die Aufmerksamkeit von der vorzeitigen Freilassung des früheren Abgeordneten Lee Seok-ki von der aufgelösten Vereinten Progressiven Partei wegzulenken.