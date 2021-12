PCR für schnelle Bestätigung von Omikron-Infektion in Südkorea entwickelt

Photo : YONHAP News

Die Regierung und der private Sektor haben in Kooperation eine Reagenzie für die PCR zur schnellen Bestätigung einer Infektion mit der Omikron-Variante entwicklelt.Das teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Freitag mit.Bisher seien drei bis fünf Tage gebraucht worden, um durch eine Genomsequenzierung eine Omikron-Infektion nachweisen zu können, sagte KDCA-Chefin Jeong Eun-kyeong. Mit der neuen Reagenzie werde die Zeit auf drei bis vier Stunden verkürzt.Die Gebietskörperschaften können demnach ab 30. Dezember durch die variantenspezifische PCR-Analyse neben den Varianten Alpha, Beta, Gamma und Delta auch die Omikron-Mutante schnell erkennen. Es ist das erste Mal in der Welt, dass die fünf Hauptvarianten des Coronavirus mit einer PCR-Analyse auf einmal unterschieden werden können.