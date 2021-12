Glockengeläut am Bosingak-Pavillon zum Jahreswechsel ohne Zuschauer

Photo : KBS News

Beim traditionellen Glockengeläut am Bosingak-Pavillon in Seoul zum Jahresende wird es erneut keine Zuschauer geben.Wie bereits im letzten Jahr wird wegen der Covid-19-Bedenken die Zeremonie virtuell abgehalten. Das kündigte die Stadt Seoul am Sonntag an. Die Veranstaltung werde stattdessen am 31. Dezember ab 23.30 Uhr in sozialen Netzwerken übertragen.Lediglich 14 Personen nehmen an der Zeremonie teil, darunter Bürgermeister Oh Se-hoon und zehn verdiente Bürgerinnen und Bürger wie die Bogenschützin An San, die bei den Olympischen Spielen in Tokio drei Goldmedaillen gewinnen konnte.Bürgermeister Oh wolle sich laut Berichten bei den Bürgern bedanken und größte Anstrengungen versprechen, damit im kommenden Jahr die Rückkehr zur Normalität gelingt.Nach Angaben der Stadt würden gegen Mitternacht nicht mehr U-Bahnen verkehren. Auch Verkehrseinschränkungen rund um den Bosingak-Pavillon werde es nicht geben, da die Veranstaltung virtuell stattfinde.