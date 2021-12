Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Yoon Suk Yeol entschuldigt sich für Schummeleien im Lebenslauf

Photo : YONHAP News

Die Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Yoon Suk Yeol hat sich für Schummeleien in ihrem Lebenslauf entschuldigt.Kim Keon-hee entschuldigte sich am Sonntag auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz dafür, dass sie in ihrem Lebenslauf akademische Leistungen übertrieben dargestellt habe.Es habe gut aussehen sollen und einige Dinge seien nicht akkurat gewesen. Sie hätte dies unterlassen sollen und schäme sich rückblickend für ihr Handeln.Sie fühle sich am Boden zerstört, weil ihr Mann ihretwegen in einer schwierigen Lage sei. Die Öffentlichkeit bat sie, Yoon weiter zu unterstützen. Sollte er Präsident werden, wolle sie sich gewissenhaft auf die Rolle als Ehefrau konzentrieren.Kim soll in Bewerbungen als Dozentin in den Jahren 2007 und 2013 in ihrem Lebenslauf falsche Angaben gemacht haben.