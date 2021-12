Auch BTS-Mitglieder RM und Jin positiv auf Coronavirus getestet

Photo : YONHAP News

Die Mitglieder RM und Jin der K-Pop-Band BTS sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.Wie deren Agentur Big Hit Music mitteilte, sei die Infektion am Samstagabend nachgewiesen worden.Beide waren am 17. Dezember von den Konzerten der Band in Los Angeles zurückgekehrt, die Ende November und Anfang Dezember stattfanden.Bei RM war noch während der Quarantäne zu Hause ein PCR-Test positiv ausgefallen. Jin habe Erkältungssymptome verspürt und sich am Samstag testen lassen. Er habe leichtes Fieber und kuriere sich zu Hause aus.Erst einen Tag zuvor war bekannt geworden, dass Bandmitglied Suga Corona-positiv ist.