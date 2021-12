Kältewelle hat Korea im Griff, mehr Schnee in Jeju und Jeolla-Provinz vorhergesagt

Photo : YONHAP News

Eine Kältewelle hat Korea fest im Griff.Am Montagmorgen wurden in den zentralen Gebieten minus 15 Grad gemessen. Im Tagesverlauf solle es aber etwas milder werden, teilte das Wetteramt Korea Meteorological Administration mit.Mit Temperaturen zwischen minus zwei und plus fünf Grad wird es am Nachmittag rund acht Grad wärmer sein als am Sonntag. Am Dienstag würde es noch einmal wärmer werden.Am Sonntagmorgen waren die Temperaturen in Seoul auf minus 15,5 Grad gesunken. So kalt war es an einem Dezembertag seit 41 Jahren nicht mehr.Im Süden fiel unterdessen viel Schnee. In den Höhenlagen der Insel Jeju wurden seit Samstag 40 Zentimeter Schnee registriert. Am heutigen Montag sollen noch einmal sieben Zentimeter hinzukommen.An der Küste der Provinz Süd-Jeolla werden bis zu drei Zentimeter Schnee erwartet.