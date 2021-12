Präsident Moon trifft sich heute mit Großunternehmern

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in trifft sich heute mit Großunternehmern zu einer Mittagsrunde, um über Arbeitsplätze für junge Menschen zu diskutieren.Präsident Moon lade am Montag die Chefs der Unternehmen zum Präsidentensitz ein, die an „Youth Hope ON“, einem Projekt zur Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, teilgenommen hätten, teilte die stellvertretende Sprecherin des Präsidialamtes, Shin Hye-hyun, mit.An der Mittagsrunde nehmen der Vizevorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun und die Chefs von SK, LG, Posco und KT teil.Es ist das erste Mal, dass Moon den Samsung-Chef Lee trifft, seit er im August auf Bewährung aus der Haft entlassen wurde.Nach Angaben des Präsidialamts dient das Treffen dazu, um den Unternehmen, die am Projekt „Youth Hope ON“ teilgenommen und die Schaffung von Arbeitsplätzen versprochen hätten, zu danken. Auch solle über die soziale Bedeutung des Projekts und die Zukunftspläne gesprochen werden.„Youth Hope ON“ ist ein unternehmensgeführtes, öffentlich-privates Kooperationsprojekt, bei dem Unternehmen die benötigten Talente direkt ausbilden und einstellen, während die Regierung die Ausbildungskosten finanziert.Beginnend mit KT im September schlossen sich Samsung, LG, SK, Posco und Hyundai Motor dem Projekt an. Die sechs Unternehmen sagten zu, in den nächsten drei Jahren insgesamt 179.000 Stellen zu schaffen und Ausbildungsplätze anzubieten.