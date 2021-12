Entscheidung über Notfallzulassung für Anti-Covid-Pillen in Südkorea heute erwartet

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Arzneimittelbehörde wird offenbar heute ihre Entscheidung über eine Notfallzulassung für oral eingenommene Corona-Medikamente treffen.Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit hat vor, am Montagnachmittag vor der Presse die Ergebnisse einer Sitzung seines zuständigen Beratungsausschusses über die Anti-Covid-Pillen zu präsentieren.Das Ministerium hielt am Sonntag eine Expertenberatung über die Angelegenheit ab. Sollte das Diskussionsergebnis von heute im Beratungsausschuss positiv sein, wird voraussichtlich unmittelbar eine Notfallzulassung bekannt gemacht.Derzeit werden Paxlovid des Pharmakonzerns Pfizer und Molnupiravir von Merck für eine Notfallzulassung in Südkorea überprüft. Es wird erwartet, dass heute lediglich für Paxlovid eine Notfallzulassung erteilt wird.Das Ministerium hatte am 22. Dezember mitgeteilt, dass die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention um eine Notfallzulassung für Paxlovid gebeten habe. Daraufhin habe es eine Überprüfung eingeleitet.